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Участниками массового ДТП в Мурино стали два такси

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О пострадавших не сообщается.

Днем 15-го января в Мурино произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Их раскидало в разные стороны, также машины снесли часть дорожного ограждения. Piter.TV получил видео с места происшествия.

На перекрестке столкнулись четыре легковых автомобиля, два из них являются такси. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, что жители Мурино выступают против молла Гудченко на бульваре Менделеева. В администрации Ленобласти отметили, что зона является рекреационной и не предназначена для строительства. 

Видео и фото: Piter.TV

Теги: массовое дтп, перекресток, такси
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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