Участниками массового ДТП в Мурино стали два такси

О пострадавших не сообщается.

Днем 15-го января в Мурино произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Их раскидало в разные стороны, также машины снесли часть дорожного ограждения. Piter.TV получил видео с места происшествия.

На перекрестке столкнулись четыре легковых автомобиля, два из них являются такси. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что жители Мурино выступают против молла Гудченко на бульваре Менделеева. В администрации Ленобласти отметили, что зона является рекреационной и не предназначена для строительства.

Видео и фото: Piter.TV