Жители Мурино выступают против молла Гудченко на бульваре Менделеева

По всей видимости, бизнесмен Гудченко удивлен реакции жителей.

Во вторник, 12 января, в агентстве "Росбалт" прошла пресс-конференция, посвященная трудностям частного бизнеса. Спикером на конференции также был основной совладелец компании "Рента Инвест" Артем Гудченко. Об этом сообщило издание "АБН".

Так, на бульваре Менделеева Гудченко планировал возвести ресторанный молл площадью 1200 квадратных метров. Местные жители и администрация Ленобласти высказались против. Однако для предпринимателя, по всей видимости, такая реакция стала неожиданной.

Так, "Рента Инвест" Артема Гудченко приобрела земельный участок на бульваре Менделеева у компании "Мололитстрой", на нем по плану компании и должны возвести молл. В декабре прошлого года в ночное время к участку подогнали строительную технику и начали устанавливать забор. Жители фактически заблокировали стройку при поддержке муниципальных депутатов. Сам бизнесмен уверяет, что стройка должна была вестись на месте, где в 2016 году уже пытались что-то построить, но потом все законсервировали; к тому же, у компании есть все документы.

Администрация области в очередной раз пыталась объяснить, что участок за торговым моллом на бульваре Менделеева, где муниципальное образование выдало разрешение на строительство торгового комплекса, переведен в рекреационную зону – поэтому там нельзя ничего строить. По мнению Артема Гудченко, в это сообщение пресс-службы Администрации Ленобласти вкралась некая "фактологическая ошибка".

Повлиять на мнение жителей и чиновников Гудченко, по всей видимости, не смог.

Ранее мы писали, что власти Ленобласти напомнили о запрете на строительство на бульваре Менделеева в Мурино.

Фото: vk.com/murinodep