Власти Ленобласти напомнили о запрете на строительство на бульваре Менделеева в Мурино

У бизнесменов есть планы построить там ресторанный торговый центр.

Пресс-служба правительства Ленинградской области сообщила о том, что строить на бульваре Менделеева в Мурино запрещено. В конце декабря там попытались начать строительство второй очереди торгового комплекса. Против застройки выступают местные жители, а также совет депутатов.

30-декабря 2020 комитет по градостроительной политике утвердил правила землепользования и застройки в Мурино. Согласно новым ПЗЗ, участок на бульваре перевели в рекреационную зону. Регламенты, разрешающие строительство, отсутствуют.

Вопрос отмены разрешения на строительство полностью находится в компетенции местных властей. говорится в сообщении.

Муниципальные депутат намерены развивать бульвар Менделеева как общественную территорию.

Фото: vk.com/murinodep