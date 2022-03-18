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Полиция задержала драчуна с Думской. Из-за него мужчина потерял сознание

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По версии полиции, стороны конфликта вступились за бомжа.

Полиция задержала мужчину, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью петербуржцу на Думской улице. Потерпевшего заметили ночью 16-го марта. Он лежал без сознания с разбитой головой.  

По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу, потерпевшего в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Им оказался 33-летний мужчина. 

Спустя 2 часа полицейские задержали предполагаемого обидчика — 22-летнего жителя Всеволожского района. Как выяснилось, потерпевший был вместе с другом. На Думской улице у них возник конфликт с другими молодыми людьми, который далее перерос в драку.

По предварительным данным, обе стороны конфликта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, что обычно для данной локации и данного времени суток, вступились за одного и того же бомжа, заподозрив оппонентов в ущемлении его прав. Результат: потерпевший получил удар в челюсть и в результате неудачного падения ударился головой об асфальт.

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Теги: драка, думская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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