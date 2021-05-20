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На Думской нашли мужчину без сознания и с разбитой головой
Сегодня, 9:12
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На Думской нашли мужчину без сознания и с разбитой головой

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Пострадавший пока что не приходил в сознание.

На Думской улице был найден мужчина без сознания с пробитой головой. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 15 марта в полицию Центрального района поступила заявка о том, что у дома 1/3 по Думской улице лежит мужчина без сознания и в крови. Скорая увезла пострадавшего в крайне тяжелом состоянии, у него обнаружили многочисленные травмы головы.

Пострадавший пока что не приходил в сознание. Однако по уличным камерам видеонаблюдения удалось выяснить, что у мужчины произошел конфликт с неизвестным, после чего тот одним ударом отправил его в нокаут. Подозреваемый разыскивается.

Ранее в Центральном районе сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в угрозе убийством.

Фото: Piter.tv

Теги: драка, думская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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