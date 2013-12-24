В Центральном районе сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в угрозе убийством

В феврале задержанный уже совершал противоправные действия в отношении этого же мужчины.

Накануне, 14 марта, около половины десятого вечера сотрудники отдела вневедомственной охраны по Центральному району Санкт-Петербурга в парадной дома на улице Черняховского задержали мужчину, подозреваемого в угрозе убийством ножом.

В полицию сообщили о конфликте между двумя мужчинами на улице, один из них был вооружен ножом и угрожал оппоненту расправой. Росгвардейцы прибыли на место и задержали подозреваемого в парадной дома, куда он забежал, чтобы скрыться с места происшествия.

Задержанного доставили в полицию, где выяснилось, что в феврале он подрался с тем же мужчиной и выстрелил из травматического пистолета. В тот раз по факту совершенного преступления было возбуждено уголовное дело, а правонарушителю была избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Фото: Piter.tv