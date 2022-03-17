Петербургский завод "Герофарм" обеспечит инсулином россиян

Петербургские фармацевты рассказали о производстве инсулинов. Одно из предприятий компании "Герофарм" посетили губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель городского парламента Александр Бельский. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".
На заводе заверили, что в городских аптеках недостатка лекарств не будет. Здесь ежегодно производится тысяча килограммов субстанции в год. Это полностью может обеспечить российский рынок.
Инсулин – это конкретные жизни людей. Мы понимаем, что нарастить до 100% для них – это в принципе работа 1,5-2 месяцев.
Александр Бельский, председатель ЗакСа
Компания "Герофарм" входит в число трех крупных производителей инсулинов. Практически весь цикл производства находится в Петербурге, готовые препараты фасуют в Подмосковье.
Ранее Беглов заявил, что отечественные инсулины безопаснее зарубежных.
Фото: pexels
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