Петербургский завод "Герофарм" обеспечит инсулином россиян

На заводе заверили, что в городских аптеках недостатка лекарств не будет.

Петербургские фармацевты рассказали о производстве инсулинов. Одно из предприятий компании "Герофарм" посетили губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель городского парламента Александр Бельский. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

На заводе заверили, что в городских аптеках недостатка лекарств не будет. Здесь ежегодно производится тысяча килограммов субстанции в год. Это полностью может обеспечить российский рынок.

Инсулин – это конкретные жизни людей. Мы понимаем, что нарастить до 100% для них – это в принципе работа 1,5-2 месяцев. Александр Бельский, председатель ЗакСа

Компания "Герофарм" входит в число трех крупных производителей инсулинов. Практически весь цикл производства находится в Петербурге, готовые препараты фасуют в Подмосковье.

Ранее Беглов заявил, что отечественные инсулины безопаснее зарубежных.

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