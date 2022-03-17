Беглов заявил, что отечественные инсулины безопаснее зарубежных

Глава Петербурга успокоил горожан, которые переживали по поводу возможного дефицита инсулина.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о том, что инсулины, которые производятся в России, безопаснее зарубежных. Доказательства градоначальник предоставлять не стал.

Как сообщила пресс-служба Смольного, 17 марта Беглов побывал на фармацевтическом заводе "Герофарм". Там производятся лекарства как "РинГлар", "РинЛиз", "РинЛиз Микс 25", "Ринсулин Р" и "Ринсулин НПХ", "Ринфаст", "Ринфаст Микс 30" и другие. Технологически эти лекарства ничем не отличаются от импортных. Кроме того, перед запуском производства нового препарата специалисты проводят серию исследований, лекарство обязательно проходит контроль качества. Александр Беглов.

Регистрационные исследования подтвердили фармакологические свойства препаратов. Поставщики будут поставлять препарат в аптеке в прежних объемах.

Ранее в комздраве Петербурга прокомментировали пропажу "Эутирокса" из аптек.

Видео: ВКонтакте / Александр Беглов