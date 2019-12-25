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В комздраве Петербурга прокомментировали пропажу "Эутирокса" из аптек
Сегодня, 14:00
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В комздраве Петербурга прокомментировали пропажу "Эутирокса" из аптек

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Препарат начали скупать на прошлой неделе.

В пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга прокомментировали пропажу лекарственного средства "Эутирокс" для лечения и профилактики заболеваний эндокринной системы. Петербуржцы завалили ведомство вопросами о лекарстве.

В комздраве отметили, что с прошлой недели в городе действительно наблюдается ажиотажный спрос на препараты Левотироксина натрия. Они принимаются курсом на постоянной основе, поэтому в аптеках обычно небольшой запас. При этом он постоянно пополняется. В рознице обычно запас составляет не более 10 упаковок, поэтому в аптеках он быстро закончился, пояснили в пресс-службе. 

На сегодняшний день препараты Левотироксина натрия имеются в наличии на складах организаций оптовой торговли и постепенно отгружаются в аптеки города: по данным фармацевтической справочной службы "Здоровье города", препарат поступил в сеть аптек Фиалка, ожидается в аптеках Алоэ.

В комитете выразили надежду, что принимаемые правительством РФ меры скоро дадут свой положительный эффект. 

Ранее губернатор призвал петербуржцев не скупать лекарства.

Фото: Piter.tv

Теги: аптека, эутирокс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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