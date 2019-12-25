Стало известно, сколько жизненно необходимых препаратов выпускают в Петербурге

Беглов добавил, что перебоев с поставками лекарств не предвидится.

Стало известно, что в петербургская фармацевтическая промышленность выпускают 427 международных непатентованных наименований лекарств, 198 - из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Об этом 14 марта сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале.

Беглов добавил, что перебоев с поставками не предвидится, к тому же на складах достаточный запас лекарств.

Ранее мы сообщали, что в суде Петербурга рассмотрят дело о хищении лекарств для онкобольных на 4 млн рублей. По версии следствия, в 2020 году обвиняемая, действуя в составе организованной группы, похитила лекарства, предназначенные для лечения пациентов с онкологией.

Фото: Telegram / Александр Беглов

