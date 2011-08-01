У СКК "Юбилейный" перед патриотическими концертами задержали журналистов

Сегодня в концертном зале пройдет мероприятие с Валерией, Зарой и другими исполнителями.

В Петроградском районе на мероприятии, посвященном 8-летию присоединения Крыма к России, задержали несколько журналистов. Их завели в автозак.

По информации Telegram-канала "Пъятница", проверить документы решили у корреспондентки SOTA Ники Самусик, Андрея Шведа из MR7 и руководителя фотослужбы "Коммерсанта" Александра Корякова. Журналисты были в зеленых жилетах.

Днем у СКК Юбилейный петербуржцы пели гимн Российской Федерации и держали огромный флаг. Предположительно, среди участников было много школьников. В 15:00 в СКК начнется концерт с участием певицы Валерии, народного артиста России Александра Буйнова, Зары, солиста Мариинского театра, лауреата международных конкурсов Григорий Чернецов и группы "Марсель".

Ранее Piter.tv сообщил о том, что Дворцовый мост подсветят цветами российского триколора в честь годовщины со дня присоединения Крыма.

Фото: Telegram / Пъятница