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Дворцовый мост подсветят цветами российского триколора в честь годовщины со дня присоединения Крыма
Сегодня, 13:39
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Дворцовый мост подсветят цветами российского триколора в честь годовщины со дня присоединения Крыма

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Подсветка будет работать до семи утра следующего дня.

Вечером 18 марта на Дворцовом мосту включат подсветку с российским триколором. Она будет посвящена 8-летию со дня воссоединения Крыма с Россией.

Восемь лет назад Республика Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации. Световое оформление Дворцового моста, российские флаги на улицах города — это наша Крымская весна.

Александр Беглов.

Подсветку включат в 19:15. Она будет работать до 7 утра 19 марта. 

На пяти пролетах Дворцового моста размещены около 600 светильников. На каждой вертикальной секции можно задавать свой цвет. 

Общекрымский референдум прошел 16 марта. По официальным данным, за вхождение полуострова в состав России проголосовали более 95% местных жителей.

Фото: СПб ГБУ "Ленсвет"

Теги: дворцовый мост, крым, крымская весна, триколор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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