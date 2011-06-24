Видео: на Финском заливе спасли провалившихся под лед рыбаков

Рыбак провалился под лед в районе порта Бронка.

В пятницу, 18 марта, в акватории Финского залива спасатели помогли рыбаку, который провалился под лед. Об этом сообщили в группе "Петродворцовый район Санкт-Петербурга" со ссылкой на ГУ МЧС России по Петербургу.

Рыбак провалился под лед в районе порта Бронка. Сообщение об этом поступило спасателям около 14:30. Известно, что спасатели вытащили еще одного рыбака, который также неподалеку угодил под лед. На записи достают из воды рыбака двое спасателей.

Напомним, что в МЧС напомнили петербуржцам о запрете выхода на лед с 15 марта. Нарушителей закона будут привлекать к административной ответственности. По акватории Финского залива усилят рейды с целью мониторинга ледовой обстановки и выявления нарушителей.

Ранее мы писали, что дирекция КЗС напомнила рыбакам об опасности выхода на лед Финского залива. Снимать рыбаков со льдин приходится сотрудникам МЧС.

Видео: Вконтакте / Петродворцовый район Санкт-Петербурга