В МЧС напомнили петербуржцам о запрете выхода на лед с 15 марта

На акватории Финского залива усилят рейды.

В понедельник, 15 марта, в пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что с завтрашнего дня в силу вступает запрет выхода на лед водоемов, расположенных в черте города.

Нарушителей закона будут привлекать к административной ответственности. По акватории Финского залива усилят рейды с целью мониторинга ледовой обстановки и выявления нарушителей. Проверками будут заниматься сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, Поисково-спасательной службы и полиции.

Фото: pexels (носит иллюстративный характер)