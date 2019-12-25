В МЧС напомнили петербуржцам о запрете выхода на лед с 15 марта

В понедельник, 15 марта, в пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что с завтрашнего дня в силу вступает запрет выхода на лед водоемов, расположенных в черте города.
Нарушителей закона будут привлекать к административной ответственности. По акватории Финского залива усилят рейды с целью мониторинга ледовой обстановки и выявления нарушителей. Проверками будут заниматься сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, Поисково-спасательной службы и полиции.
Фото: pexels (носит иллюстративный характер)
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