Дирекция КЗС напомнила рыбакам об опасности выхода на лед Финского залива

Петербуржцам напомнили о запрете выхода на ледовое покрытие водных объектов с 15 марта 2022 года. Дирекция комплекса защитных сооружений опубликовала красивое видео, снятое с высоты. На нем можно увидеть многочисленных рыбаков, которые находятся рядом с подтаявшими льдинами.
В связи с весенним потеплением возрастает опасность разрушения ледового поля вблизи участков с интенсивным течением около водопропускных каналов КЗС.
говорится в сообщении.
Напомним, комплекс защитных сооружений находится в Финском заливе рядом с Кронштадтом. Выход на лед вблизи дамб, судо- и водопропускных сооружений может быть опасен.
По информации ГУ МЧС по Петербургу, с начала 2022 года на водоемах города провалились под лед 8 человек, погибли – трое.
Видео: Telegram / Официальный канал Дирекции КЗС
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все