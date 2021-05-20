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Дирекция КЗС напомнила рыбакам об опасности выхода на лед Финского залива

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Снимать рыбаков со льдин приходится сотрудникам МЧС.

Петербуржцам напомнили о запрете выхода на ледовое покрытие водных объектов с 15 марта 2022 года. Дирекция комплекса защитных сооружений опубликовала красивое видео, снятое с высоты. На нем можно увидеть многочисленных рыбаков, которые находятся рядом с подтаявшими льдинами.

В связи с весенним потеплением возрастает опасность разрушения ледового поля вблизи участков с интенсивным течением около водопропускных каналов КЗС.

говорится в сообщении.

Напомним, комплекс защитных сооружений находится в Финском заливе рядом с Кронштадтом. Выход на лед вблизи дамб, судо- и водопропускных сооружений может быть опасен. 

По информации ГУ МЧС по Петербургу, с начала 2022 года на водоемах города провалились под лед 8 человек, погибли – трое.

Видео: Telegram / Официальный канал Дирекции КЗС

Теги: лед, рыбаки, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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