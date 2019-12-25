Глава комитета по энергетике Андрей Бондарчук переходит на новое место работы

Он официально сложит полномочия со следующей недели.

Исполнять обязанности главы комитета по энергетике и инженерному обеспечению с 21 марта будет Светлана Мельникова. Ранее она была заместителем председателя. Андрей Бондарчук переходит на новое место работы. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Бондарчук руководил ведомством с января 2013-го года. В администрации города отметили, что за этот период в городе удалось выстроить систему работы с предприятиями инженерно-энергетического комплекса, реализовать долгосрочные схемы развития электроэнергетики, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также комплексно подойти к развитию коммунальной инфраструктуры.

Новое место работы чиновника не указывается.

Ранее Piter.tv узнал о том, что "Ленсвет" запустил в центре Петербурга экспериментальную подсветку для пешеходного перехода.

Фото: ВКонтакте / Андрей Бондарчук