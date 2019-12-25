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Глава комитета по энергетике Андрей Бондарчук переходит на новое место работы
Сегодня, 11:53
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Глава комитета по энергетике Андрей Бондарчук переходит на новое место работы

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Он официально сложит полномочия со следующей недели.

Исполнять обязанности главы комитета по энергетике и инженерному обеспечению с 21 марта будет Светлана Мельникова. Ранее она была заместителем председателя. Андрей Бондарчук переходит на новое место работы. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. 

Бондарчук руководил ведомством с января 2013-го года. В администрации города отметили, что за этот период в городе удалось выстроить систему работы с предприятиями инженерно-энергетического комплекса, реализовать долгосрочные схемы развития электроэнергетики, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также комплексно подойти к развитию коммунальной инфраструктуры. 

Новое место работы чиновника не указывается. 

Ранее Piter.tv узнал о том, что "Ленсвет" запустил в центре Петербурга экспериментальную подсветку для пешеходного перехода. 

Фото: ВКонтакте / Андрей Бондарчук

Теги: комитет по энергетике, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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