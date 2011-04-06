"Ленсвет" запустил в центре Петербурга экспериментальную подсветку для пешеходного перехода

Пешеходная "зебра" подсвечивается синим цветом.

На прошлой неделе жители Центрального района Петербурга заметили на одном из пешеходных переходов новшество: "зебра" на углу улицы Чайковского и набережной реки Фонтанки была подсвечена синим цветом.

Как узнал Piter.TV, новинку в рамках эксперимента внедрил "Ленсвет". По словам пресс-службы учреждения, инновационное оборудование, предназначенное для проекционной подсветки пешеходных переходов, применили в рамках теста. Вероятно, оборудование планируют повсеместно использовать.

Для широкого применения данной технологии необходимо провести ряд мер, в том числе касающихся конструктивной доработки оборудования. В рамках своей деятельности "Ленсвет" периодически тестирует инновационное оборудование для выявления плюсов и минусов с учетом климатических условий региона. пресс-служба "Ленсвета"

В соцсетях задумку оценили – петербуржцы отметили, что автомобилисты будут видеть синюю полосу издалека и точно затормозят.

Фото: ВКонтакте / Литейный Life