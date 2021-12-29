Что произошло в Петербурге 17 февраля: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события четверга, 17 февраля.

Что произошло в Петербурге в четверг, 17 февраля? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Прокуратура заинтересовалась учительницей школы №290, которая накричала на учеников за "донос".

Учитель раздала шестиклассникам опрос на тему юношеской преступности, а дети рассказали об опросе родителям. После этого разъяренный педагог отчитала школьников и заявила, что они раздули проблему "из ничего". Прокуратура проверит, соблюдала ли учитель ФЗ об образовании и нормы профессиональной этики.

На месте пустыря в Приморском районе появится Молодежный сквер с амфитеатром.

Сквер обустроят до конца текущего года в границах проспекта Сизова, Байконурской и Туполевской улиц. Пространство засадят липами, установят там гамаки, качели, беседки с цветниками, скейт-парк, стену для граффити и амфитеатр.

Обвиняемая в гибели семи пациентов медсестра клиники на Сикейроса пыталась покончить с собой.

Женщина вышла на трассу в Ленобласти, но водитель случайной машины успел затормозить. Сейчас медсестра находится в состоянии медикаментозной комы и подключена к аппарату ИВЛ. Семь пациентов клиники погибли в январе после обследования ЖКТ. По версии следствия, граждане отравились промышленным барием. Расследование уголовных дел продолжается.

На Народного Ополчения легковой автомобиль врезался в эвакуатор.

ДТП случилось накануне вечером: седан въехал в заднюю часть эвакуатора и отлетел к поребрику на встречную полосу. Известно, что водителя раскуроченной легковушки вынимали из салона спасатели.

Нефрологу Земченкову, обвиняемому в убийстве жены 11 лет назад, продлили арест.

Под стражей мужчина пробудет до 6 августа, следующее слушание состоится 28 февраля. Земченкова обвиняют в убийстве жены 11 лет назад. По версии следствия, врач расчленил тело супруги, разложил в пакеты и выбросил в разных районах города и области.

Петербуржцы предложили заменить губернатора световой проекцией.

Такой призыв появился в опубликованной на change.org петиции, которая появилась после новости о замене замене граффити-портрета Даниила Хармса на улице Маяковской. За сохранение рисунка на здании выступали почти 30 тысяч горожан и вице-губернатор Борис Пиотровский, однако власти решили закрасить изображение и заменить его светопроекцией. Авторы петиции заявили, что проекция Беглова избавит город от расходов "на содержание живого бесполезного чиновника".

Математик Алексей Боровков: в апреле мы снова можем вернуться к большому числу заболевших коронавирусом.

Ученый считает, что пятая волна ковида будет не последней, и летом заболеваемость может снова начать расти из-за наплыва туристов или нового штамма. До лета же коронавирус будет медленно отступать. На данный момент Петербург прошел пик и начал выздоравливать.

Коллаж: Piter.TV

Фото: пресс-служба администрации Приморского района; ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания

Видео: ВКонтакте / Евгения Шкель