Нефрологу Земченкову, обвиняемому в убийстве жены 11 лет назад, продлили арест

Потерпевшие ходатайствовали о смягчении меры.

Нефрологу Александру Земченкову продлили арест до 6-го августа 2022 года. Потерпевшие просили смягчить меру. Об этом 17 февраля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Предварительное слушание по уголовному делу об убийство прошло в Петроградском районном суде. Защитником и потерпевшими были заявлены ходатайства о признании доказательств недопустимыми.

Сторона обвинения попросила суд отложить предварительное слушание, так как ей требуется подготовить мотивированный ответ по заявленным ходатайствам. В следующий раз оно состоится 28 февраля.

Напомним, Александр Земченков обвиняется в убийстве своей жены. Это произошло 11 лет назад. Ход делу дал глава СК Александр Бастрыкин, к которому обратился отец умершей. Предполагается, что врач расчленил тело жены, упаковал в пакеты и выбросил в неустановленные места на территории Петербурга и области. Потерпевшая сторона не утверждает, что женщину убил именно муж, но она просит восстановить справедливость.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга