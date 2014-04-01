Жену петербургского нефролога расчленили после убийства. СК расследует дело 11-летней давности

Расследование дела вновь продолжилось после того, как к главе Следственного комитета РФ обратился отец убитой.

Появилась официальная информация об убийстве жены нефролога Александра Земченкова, который обвиняется в совершении преступления. По версии следствия, мужчина расчленил тело, а затем избавился от него. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Петербургу.

Уголовное дело по факту пропажи Ирины Земченковой было возбуждено еще 24 марта 2010-го года. 50-летняя женщина, мать троих детей, работала врачом в роддоме.

В конце 2020-го года к председателю СК РФ Александру Бастрыкину обратился отец убитой. Дело до сих пор не было раскрыто, а тело не найдено. После обращения ситуацией занялись более плотно. Следователи провели допрос свидетелей. Как выяснилось, в роковой день у Ирины не было рабочей смены, и она не выходила из дома.

Накануне, 30 марта, оперативники задержали 60-летнего заведующего отделением Мариинской больница Александра Земченкова. Мужчину допросили с применением полиграфа. Доказательства позволили предъявить ему обвинение в совершении убийства. На допросе он дал признательные показания. Врач мог избавиться от жены, чтобы жить с другой женщиной.

Из материалов уголовного дела следует, что 23 февраля 2010-го года в квартире на улице Чапыгина женщину убили неустановленным способом в ходе ссоры. После этого преступник расчленил ее тело, часть которого выбросил в мусорный контейнер. Чтобы отвести от себя подозрение, врач обратился в полицию с заявлением о пропаже. По словам мужчины, его супруга ушла на работу и не вернулась.

Решается вопрос об аресте обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается.

В Мариинской больнице, где работал Земченков, новость стала шоком. Коллеги высоко оценивают профессионализм нефролога.

Фото: официальный сайт Мариинской больницы