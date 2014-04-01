В Мариинской больнице назвали подозреваемого в убийстве нефролога гениальным врачом

Медик признался в убийстве супруги в 2010 году.

Петербургские следователи предъявили обвинение в убийстве главному нефрологу Петербурга Александру Земченкову. По версии следствия, в 2010 году он убил свою супругу. Ранее стало известно, что врач сознался в преступлении и раскрыл некоторые детали.

Как рассказали "Петербургскому Дневнику" в Мариинской больнице, Земченков – выдающийся врач.

Он – гениальный врач. Так считают и его коллеги, и пациенты. Пока неизвестно, кто его будет заменять, но, возможно, это будет Ирина Конакова, заместитель главврача по амбулаторно-консультативной работе и терапии. представитель Мариинской больницы

С 2010 года Ирина Земченкова считалась пропавшей без вести. Расследование возобновили после того, как ее 92-летний отец попал на личный прием к главе Следкома РФ Александру Бастрыкину.

Фото: официальный сайт Мариинской больницы