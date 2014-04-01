Главный нефролог Петербурга признался в убийстве пропавшей 11 лет назад супруги

Он убил ее для того, чтобы жить с другой женщиной.

В Петербурге глава нефрологического центра Мариинской больницы признался в убийстве экс-супруги, совершенном 11 лет назад. Как стало известно "Фонтанке", врача-гинеколога Ирину Земченкову он убил ради любви.

Александр Земченков 1 апреля дал признательные показания. По его словам, он убил жену, чтобы жить с другой. Решить вопрос с помощью развода он побоялся из-за возможного скандала. По версии следствия, тело жены он вывез в лес.

Кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист-нефролог Петербурга был задержан 31 марта и сперва вину не признавал. Дело об убийстве возбудили еще 11 лет назад, после пропажи женщины. Последний раз родные и коллеги видели ее 22 февраля 2010 года. женщина работала в роддоме имени Снегирева.

Сам Земченков тогда помогал отцу пропавшей и троим своим детям искать женщину. Также он отправлял заявку на программу "Жди меня".

Любовница, из-за которой якобы и произошло убийство, — нынешняя жена Земченкова. Они воспитывают двух детей.

Все 11 лет не оставлял поиски Ирины Земченковой ее отец, 92-летний Геннадий Кононов. В конце 2020 года ему удалось попасть на прием к главе СК Александру Бастрыкину. Тот велел снова заняться расследованием дела.

Фото: Piter.tv