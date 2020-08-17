Главного нефролога Петербурга подозревают в убийстве пропавшей без вести жены

Женщина исчезла 11 лет назад.

Следственный комитет Петербурга расследует дело об убийстве врача роддома №6 Ирины Земченковой, которая пропала без вести 11 лет назад. Эта версия рассматривалась следствием сразу после исчезновения женщины, однако только сейчас расследование сдвинулось с мертвой точки.

По подозрению в совершении преступления задержали мужа Ирины, главного нефролога города, заведующего отделением Мариинской больницы Александра Земченкова. Как пишет "Фонтанка", мужчину задержали накануне по месту жительства и доставили в изолятор временного содержания. Свою вину он отрицает.

Ирина Земченкова исчезла 23 февраля 2020 года. Тогда СК не проверили записи с камер видеонаблюдения, обыски в квартире, где проживала женщина, прошли только спустя два месяца после ее исчезновения.

В период исчезновения супруги у нефролога был роман с другой женщиной, которая сейчас приходится ему женой и тоже работает врачом. По версии следствия, Земченков убил Ирину дома, а после поместил ее тело целиком в автомобиль и вывез на машине в Ленобласть.

СК вновь занялся делом после того, как на личный прием к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину попал 92-летний отец Ирины. Бастрыкин остался недоволен работой сотрудников ГСУ СК России по Петербургу и потребовал возобновить расследование.

Ранее мы писали, что в Петербурге отпустили петербурженку, убившую знакомого при попытке изнасилования.

Фото: Piter.TV