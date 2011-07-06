В Петербурге нефролог Земченков пожаловался на кражу 1 млн во время его ареста по делу об убийстве

Предположительно, похитители получили доступ к приложению банка, сняли деньги со счета Земченкова, а также продали и обналичили ценные бумаги.

Стало известно, что у бывшего главного внештатного нефролога Петербурга Александра Земченкова украли почти миллион рублей, когда он был в СИЗО. Ранее мужчину обвиняли в убийстве и расчленении жены.

Как рассказал адвокат врача Сейран Арутюнян "РИА Новостям", предположительно, похитители получили доступ к приложению банка, сняли деньги со счета Земченкова, а также продали и обналичили ценные бумаги. Кроме этого, злоумышленники взяли кредит на его имя в размере 275 тыс. рублей.

В настоящий момент полиция проверяет эту информацию.

Напомним, что по версии следствия, 23-го февраля 2010-го года в ходе ссоры Земченков толкнул супругу на стул. Она упала на пол, ударилась головой и скончалась. После этого фигурант дела расчленил тело и выкинул останки на разных территориях в Петербурге и Ленобласти. Врач обратился в полицию с заявлением о пропаже. По словам мужчины, его супруга ушла на работу и не вернулась. Позже он подавал заявку на программу "Жди меня".

Все 11 лет не оставлял поиски Ирины Земченковой ее отец, 92-летний Геннадий Кононов. В конце 2020 года ему удалось попасть на прием к главе СК Александру Бастрыкину. Тот велел снова заняться расследованием дела.

Ранее жену петербургского нефролога расчленили после убийства. СК расследует дело 11-летней давности.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга