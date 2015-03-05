Нефролога Земченкова, которого обвиняли в смерти супруги, отпустили из зала суда

Дело закрыли за истечением срока давности.

Суд освободил из-под стражи нефролога Александра Земченкова и прекратил уголовное дело. Об этом 4 марта сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мужчина обвинялся в убийстве жены, которое произошло в 2010-м году. Прокурор переквалифицировал дело на "Причинение смерти по неосторожности".

Из-за истечения срока давности, было заявлено ходатайство о прекращении дела. Ни одна из сторон не возражала.

По версии следствия, 23-го февраля 2010-го года в ходе ссоры Земченков толкнул супругу на стул. Она упала на пол, ударилась головой и скончалась. После этого фигурант дела расчленил тело и выкинул останки на разных территориях в Петербурге и Ленобласти. Врач обратился в полицию с заявлением о пропаже. По словам мужчины, его супруга ушла на работу и не вернулась. Позже он подавал заявку на программу "Жди меня".

Все 11 лет не оставлял поиски Ирины Земченковой ее отец, 92-летний Геннадий Кононов. В конце 2020 года ему удалось попасть на прием к главе СК Александру Бастрыкину. Тот велел снова заняться расследованием дела.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга