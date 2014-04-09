В Петербурге отпустили петербурженку, убившую знакомого при попытке изнасилования

Мужчина попытался надругаться над своей подругой, женщина пыталась защититься, а после вызвать скорую помощь.

В пятницу, 26 марта, в объединенной пресс-службе судов рассказали об итогах уголовного дела, возбужденного против петербурженки Марины Абрамовой. Женщину обвиняли в убийстве своего приятеля в квартире дома на Старо-Петергофском проспекте.

Инцидент произошел летом прошлого года, когда гость напал на Абрамову, сжал ей руки, бросил на диван и начал раздевать в попытке изнасилования. Петербурженка ударила насильника в грудь ножом, пыталась вызвать скорую помощь, но не смогла из-за неполадок с телефоном. Абрамова смогла дозвониться до дочери, которая вызвала полицию и медиков.

Также следствие выяснилось, что накануне мужчину позвали в гости и предупредили, чтобы он не приставал к Абрамовой, однако горожанин не прислушался.

Показания петербурженки косвенно подтвердили эксперты: погибший был пьян и сильнее женщины. Суд признал Абрамову виновной не по статье "Убийство" (статья 105 УК РФ), а по статье "Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление" (статья 108 УК РФ) и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 11 месяцев.

Абрамова выпущена из-под стражи в зале суда немедленно отметили в пресс-службе.

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Фото: Piter.TV