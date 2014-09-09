Видео: на Невском проспекте троллейбус толкнул легковушку

Информации о пострадавших нет.

Ближе к вечеру в пятницу, 26 марта, на Невском проспекте у метро "Площадь Восстания" произошла авария, попавшая в объективы камер видеонаблюдения, сообщил источник в правоохранительных органах.

На кадрах видно, как кроссовер выезжает на проспект, в этот момент водитель попутного авто резко тормозит, из-за чего создалась аварийная ситуация. Следовавший за ним водитель троллейбуса не успел вовремя среагировать и избежать столкновения. По всей видимости, обошлось без пострадавших. Судя по данным "Яндекс.Карт", на участке движение затруднено.

Ранее мы писали, что группа неформалов избила 17-летнего юношу на проспекте Просвещения.

Видео: Piter.TV