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Видео: на Невском проспекте троллейбус толкнул легковушку

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Информации о пострадавших нет.

Ближе к вечеру в пятницу, 26 марта, на Невском проспекте у метро "Площадь Восстания" произошла авария, попавшая в объективы камер видеонаблюдения, сообщил источник в правоохранительных органах. 

На кадрах видно, как кроссовер выезжает на проспект, в этот момент водитель попутного авто резко тормозит, из-за чего создалась аварийная ситуация. Следовавший за ним водитель троллейбуса не успел вовремя среагировать и избежать столкновения. По всей видимости, обошлось без пострадавших. Судя по данным "Яндекс.Карт", на участке движение затруднено. 

Ранее мы писали, что группа неформалов избила 17-летнего юношу на проспекте Просвещения.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: ДТП, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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