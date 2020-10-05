Группа неформалов избила 17-летнего юношу на проспекте Просвещения

Все они являются членами неформальной группы правого толка, в своей жертве они заподозрили идейного оппонента.

В полицию Калининского района 22 марта обратился водитель, который рассказал о драке на пересечении проспекта Просвещения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Водитель, проезжая мимо, стал свидетелем драки. Толпа нападавших скрылась, а пострадавшего 17-летнего молодого человека госпитализировали. Врачи диагностировали у него следы побоев, а также ожог плеча, полученный, как выяснилось позже, в результате выстрела из сигнала охотника. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Полицейские установили причастность к данному инциденту девятерых молодых людей. По оперативной информации, все они являются членами неформальной группы правого толка, в своей жертве они заподозрили идейного оппонента. Один из них ударил юношу, а после выстрелил в него из сигнала охотника. После того, как молодой человек упал в снег, все скрылись с места происшествия.

Устанавливается причастность данной группы молодых людей к аналогичным преступлениям.

Ранее трое кавказцев избили и ограбили водителя и пассажира "Шкоды" на Ударников.

Видео: МВД