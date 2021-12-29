На месте пустыря в Приморском районе появится Молодежный сквер с амфитеатром

Облик и местоположение будущего сквера выбирали жители района.

До конца 2022 года в Приморском районе Петербурга появится Молодежный сквер. Новое общественное пространство расположится на месте пустыря, в границах проспекта Сизова, Байконурской и Туполевской улиц.

Облик и местоположение будущего сквера выбирали жители района в ходе интернет-голосования. Благоустраивать территорию будут в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", который входит в нацпроект "Жилье и городская среда".

Основную часть сквера займет тенистая аллея из лип, которая объединит все зоны. Также установят беседки с цветниками, уютные гамаки, качели, спортивное оборудование и обустроят тихие зоны. Любители активного досуга смогут проводить свободное время в скейт-парке, на площадках для стритбола и настольного тенниса. Также для них будут доступны полосы препятствий и тренажеры. Кроме того, в сквере построят специальную стену для граффити и амфитеатр для проведения концертов и лекций на открытом воздухе.

Ранее мы писали, что у Балтийского вокзала появится новое общественное пространство.

Фото: пресс-служба администрации Приморского района Петербурга