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У Балтийского вокзала появится новое общественное пространство
Сегодня, 15:21
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У Балтийского вокзала появится новое общественное пространство

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Также будет установлен памятник министру путей сообщения Российской империи, князю Михаилу Хилкову.

В октябре 2022 года на территории у Музея железных дорог России будет установлен памятник министру путей сообщения Российской империи, князю Михаилу Хилкову. Скульптурная композиция станет центром нового общественного пространства. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

На данный момент идет открытое голосование в официальной группе музея на лучший проект скульптуры. До конца февраля конкурсная комиссия выберет проект победителя. 

Планируется, что общественное пространство расположится перед музеем и будет представлять собой сквер, в котором будут высажены деревья и кустарники, разместятся малые архитектурные формы. Вход на территорию будет бесплатный. 

Организация общественного пространства приурочены к 185-летию Российских железных дорог и 5-летию Музея железных дорог России.

Ранее стало известно, что в границах ОЖД в 2021 году отремонтировали более 420 км путей.

Фото: Telegram / Спб-Главный

Теги: балтийский вокзал, общественное пространство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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