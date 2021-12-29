В границах ОЖД в 2021 году отремонтировали более 420 км путей

Данные работы позволяют повышать скорости движения поездов и поддерживать высокий уровень безопасности перевозок, отметили в ОЖД.

В 2021 году в границах ОЖД были проведены ремонтные работы на 424,1 км железнодорожного полотна. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Были выполнены работы по сплошной смене рельсов новыми суммарной протяжённостью более 115 км. Также был заменен 251 стрелочный перевод на железобетонном основании.

Данные работы позволяют повышать скорости движения поездов и поддерживать высокий уровень безопасности перевозок, отметили в ОЖД.

Ранее стало известно, что в "Сапсанах" можно присоединиться к акции по раздельному сбору мусора.

Фото: Telegram / Спб-Главный