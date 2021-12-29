В "Сапсанах" можно присоединиться к акции по раздельному сбору мусора

Во время пути проводник провозит тележку между рядами и пассажиры, не вставая со своих мест, могут избавиться от мусора наиболее экологичным способом.

В высокоскоростных поездах "Сапсан" можно присоединиться к экологическому движению по раздельному сбору мусора. Об этом сообщила пресс-служба СЗППК.

Для реализации проекта сотрудники Северо-Западной дирекции скоростного сообщения разработали адаптированную к условиям подвижного состава тележку с контейнерами для сбора пластика и алюминия. Во время пути проводник провозит тележку между рядами и пассажиры, не вставая со своих мест, могут избавиться от мусора наиболее экологичным способом.

Собранные отходы сдают компаниям, работающим на рынке вторсырья, для дальнейшей переработки. Неотсортированные отходы передаются для размещения на полигоны.

Фото: Telegram / Спб-Главный