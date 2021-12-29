Обвиняемая в гибели семи пациентов медсестра петербургской клиники пыталась покончить с собой

Сейчас женщина находится в состоянии медикаментозной комы и подключена к аппарату ИВЛ.

В Петербурге старшая медсестра консультативно-диагностического центра № 1 на улице Сикейроса пыталась покончить с собой после обвинения в смерти семи пациентов. Об этом пишет "Новая газета".

По данным издания, женщина пыталась совершить самоубийство на трассе в Ленобласти, однако водитель успел затормозить. Сейчас она находится в состоянии медикаментозной комы и подключена к аппарату ИВЛ.

Муж медсестры рассказал, что его жена ушла в магазин. Позже он обнаружил предсмертную записку.

О смерти пациентов в Петербурге стало известно в конце января. По версии следствия, с июля прошлого года в клинике на Сикейроса проводили обследование ЖКТ с промышленным барием, не включенным в государственный реестр лекарственных препаратов. С декабря 2021 года по январь 2022 года семь пациентов получили серьезные отравления и скончались. По делу задержаны главврач, два заместителя главного врача, завотделением лучевой диагностики и старшая медсестра.

Расследование уголовных дел продолжается.

Фото: Piter.TV