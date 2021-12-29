В деле о смертельном отравлении барием в Петербурге появились новые фигуранты

Обвинение также предъявили двум заместителям главного врача.

В деле о массовом отравлении барием в Городском консультативно-диагностическом центре №1 на улице Сикейроса появились новые фигуранты. Об этом сообщила пресс-служба ГУ СК РФ по Петербургу.

Ранее обвинение предъявили главному врачу клиники, заведующей отделением лучевой диагностики и старшей медсестре. Новыми фигурантами дела стали два заместителя главного врача указанного центра. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По версии следствия, в клинике на протяжении длительного времени делалась процедура с применением промышленного бария, не включенного в государственный реестр лекарственных средств. С декабря 2021 года по январь 2022 года семь пациентов, проходивших обследование, скончались. Расследование уголовных дел продолжается.

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