Дмитрий Лисовец заявил, что смертельный барий использовали только в клинике на Сикейроса

Сейчас правоохранители выясняют причины ЧП.

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что вместе с коллегами проверил все медучреждения города и не нашел нигде опасного бария, от которого скончались пациенты клинике на Сикейроса. Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте".

Он пообещал выделить средства из городского бюджета семьям погибших и пострадавших пациентов в КДЦ №1. По словам представителя Смольного, следователи продолжают устанавливать обстоятельства, при которых скончались петербуржцы. Кроме того, сейчас правоохранители выясняют причины ЧП.

Напомним, семь человек скончались после обследования в КДЦ№1 на улице Сикейроса. По версии следствия, медучреждение долгое время использовало для обследования барий, который не включен в государственный реестр лекарственных средств. Задержаны не менее 6 человек, в том числе главный врач.

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