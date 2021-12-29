Родственникам погибших после обследования в КДЦ №1 выплатят миллион рублей

Также будет оказана психологическая и юридическая помощь.

Пострадавшим и семьям погибших в результате обследования в Консультативно-диагностическом центре №1 выделят дополнительную материальную помощь. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

Семьи погибших получат миллион рублей. Пострадавшим, в случае получения инвалидности, — 500 тысяч рублей. При установлении причинения вреда здоровью пострадавшим выделят 300 тысяч рублей. Выплата будет единовременной.

Разработан комплексный план оказания адресной медико-социальной помощи пострадавшим и членам семей погибших. Предусмотрена экстренная социальная помощь, поддержка семей, лишившихся в результате трагедии кормильца, юридическая и психологическая помощь. говорится в сообщении.

Напомним, семь человек скончались после обследования в КДЦ№1 на улице Сикейроса. По версии следствия, медучреждение долгое время использовало для обследования барий, который не включен в государственный реестр лекарственных средств. Задержаны не менее 6 человек, в том числе главный врач.

Фото: ВКонтакте / СПб ГБУЗ "ГКДЦ № 1"