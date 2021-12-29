Еще два фигуранта арестованы по делу о смерти пациентов из-за бария в клинике на Сикейроса

Под стражей фигуранты дела буду до 26 марта.

В среду, 9 февраля, Октябрьский суд Петербурга арестовал заместителей врача Городского консультативно-диагностического центра № 1 на улице Сикейроса Наталью Суровенко и Александру Феофанову. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Под стражей фигуранты дела буду до 26 марта. Женщинам предъявили обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц.

Напомним, что недавно задержали медсестру по делу о смерти семи пациентов в клинике на Сикейроса. Количество умерших пациентов в период с декабря по январь после обследования в центре увеличилось до семи. По версии следствия, медучреждение долгое время использовало для обследования барий, который не включен в государственный реестр лекарственных средств. Химический препарат считается небезопасным. Также в Петербурге арестовали завотделением медцентра, где 7 человек умерли от отравления барием. Ранее задержали главврача клиники, где случайно убили пациентов при ЖКТ-исследовании.

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