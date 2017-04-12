Почти 260 петербуржцев госпитализировали за сутки

В реанимации находятся 179 больных.

За минувшую среду в больницы Петербурга госпитализировали 257 человек. Об этом 17 августа рассказали в оперштабе.

В стационарах проходят лечение 2 247 пациентов на сегодняшний день. Еще 250 петербуржцев выписались из больниц, в реанимации находятся 179 больных, к аппарату ИВЛ подключены 30 человек.

Амбулаторно от коронавируса лечатся 20 770 петербуржцев. Бесплатные лекарства на дом получают 20 318 человек. На сегодняшний день пациентов с коронавирусом принимают в 11 городских стационарах. В них развернуто 2712 коек.

Фото: Piter.tv

