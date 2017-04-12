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Почти 260 петербуржцев госпитализировали за сутки
Сегодня, 20:34
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Почти 260 петербуржцев госпитализировали за сутки

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В реанимации находятся 179 больных.

За минувшую среду в больницы Петербурга госпитализировали 257 человек. Об этом 17 августа рассказали в оперштабе. 

В стационарах проходят лечение 2 247 пациентов на сегодняшний день. Еще 250 петербуржцев выписались из больниц, в реанимации находятся 179 больных, к аппарату ИВЛ подключены 30 человек. 

Амбулаторно от коронавируса лечатся 20 770 петербуржцев. Бесплатные лекарства на дом получают 20 318 человек. На сегодняшний день пациентов с коронавирусом принимают в 11 городских стационарах. В них развернуто 2712 коек.

Фото: Piter.tv
 

Теги: ковид, оперштаб, пациенты, суточная статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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