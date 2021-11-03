Госпитализация ковидных пациентов выросла в семь раз в Петербурге

Днем ранее в Петербурга госпитализировали 26 человек с вирусом, а 22 ноября уже 178 пациентов.

В Петербурге число госпитализаций с ковидом выросла в семь раз. Об этом 22 ноября рассказали на портале "Стопкоронавирус.РФ".

Днем ранее в Петербурга госпитализировали 26 человек с вирусом, а 22 ноября уже 178 пациентов. За минувший понедельник в городе выявили 456 новых случаев, 579 человек выздоровели. Не смогли побороть вирус 14 петербуржцев.

Ранее назальной вакциной привились более 10 тыс. петербуржцев. Привиться от ковида в Петербурге можно в 181 пункте вакцинации.

Фото: Piter.tv

