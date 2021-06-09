Назальной вакциной привились более 10 тыс. петербуржцев

Привиться от ковида в Петербурге можно в 181 пункте вакцинации.

Назальной вакциной от ковида привились 10 627 петербуржцев. Об этом в пятницу, 11 ноября, рассказали в пресс-службе Смольного.

Привиться от ковида в Петербурге можно в 181 пункте вакцинации. Интраназальный способ доступен в 90 пунктах вакцинации. По словам экспертов, назальная вакцина запускает факторы местного иммунитета, блокирует вирус на пути проникновения в организм и формирует гуморальный иммунитет — вырабатываются антитела.

Ранее 2 октября в Петербурге коронавирус выявили у 1,8 тыс. горожан. Победить инфекцию смогли более 1,8 тыс. жителей Северной столицы.

Фото: Piter.tv

