За последние сутки в Петербурге коронавирус выявили у 1,8 тыс. горожан

Победить инфекцию смогли более 1,8 тыс. жителей Северной столицы.

За последние сутки в Петербурге COVID-19 выявили у 1,8 тыс. жителей. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 2 октября.

Победить инфекцию смогли более 1,8 тыс. горожан. Еще 84 человека, у которых болезнь протекала в тяжелой форме, попали в больницу. Ушли из жизни 17 пациентов.

За сутки в России заболели коронавирусом свыше 30 тыс. жителей. Еще 46,9 тыс. человек получили справку о выздоровлении. В ковидные стационары привезли 1,3 тыс. больных. Еще 96 зараженных скончались.

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Фото: Piter.tv