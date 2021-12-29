В Петербурге арестовали завотделением медцентра, где 7 человек умерли от отравления барием

Следователи считают, что обвиняемая знала о том, что барий не отвечал требованиям для применения в медицинских целях.

В Петербурге суд до 25 марта заключил под стражу заведующую отделением лучевой диагностики ГКДЦ № 1 на улице Сикейроса Елену Медведеву. Она обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

По версии следствия, в медицинском учреждении на протяжении долгого времени проводилась процедура с применением промышленного бария. С декабря 2021 года по январь 2022 года семь пациентов, проходивших обследование с применением бария, скончались. Возбуждены уголовные дела.

Следователи считают, что обвиняемая знала о том, что барий не отвечал требованиям для применения в медицинских целях. Претензия поставщику была зарегистрирована летом 2021 года. Обвиняемая вину признала частично.

Фото и видео: Telegram / Объединённая пресс-служба городских судов Санкт-Петербурга