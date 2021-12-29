Количество умерших от бария в петербургском медцентре увеличилось до семи

Следователи расследуют деятельность организации, которая делала поставки бария в центр.

Фигурантом уголовного дела по факту смерти пациентов СПб ГБУЗ "Городской консультативно-диагностический центр №1" стал еще один человек. Следователи задержали заведующую отделом лучевой диагностики. Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба СК по Петербургу.

Решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения. Ранее обвинение предъявили главному врачу Евгению Попову.

Кроме того, стало известно, что количество умерших пациентов в период с декабря по январь после обследования в центре увеличилось до семи. По версии следствия, медучреждение долгое время использовало для обследования барий, который не включен в государственный реестр лекарственных средств. Химический препарат считается небезопасным.

Следователи установили коммерческую структуру, которая поставляла препарат в учреждение. Организации дадут юридическую оценку.

Напомним, уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Фото: ВКонтакте / СПб ГБУЗ "ГКДЦ № 1"