Бывший руководитель ВМА им. Кирова возглавил КДЦ №1 на Сикейроса

В этом году в КДЦ произошло массовое отравление барием.

У Городского консультативно-диагностического центра №1 на улице Сикейроса, в котором пациенты отравились барием, появился новый руководитель. Информация появилась на сайде КДЦ.

Теперь организацию возглавляет Александр Борисович Белевитин. С 2009 по 2011 год он был начальником Главного военно-медицинского управления, с 2007 по 2011 также возглавлял Военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова. Является доктором медицинских наук.

Напомним, семь человек скончались после обследования в КДЦ№1 на улице Сикейроса. По версии следствия, медучреждение долгое время использовало для обследования барий, который не включен в государственный реестр лекарственных средств. Бывшего главного врача, Евгения Попова, и двух его заместителей задержали.

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Фото: Миноброны РФ