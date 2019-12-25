Пострадавшим от приема бария в ГКДЦ №1 начинают выплачивать компенсацию

Пострадавшие или родственники погибших должны предъявить подтверждения того, что пострадали именно от приема препарата.

В Городском консультативно-диагностическом центре №1 утвердили порядок выплат компенсации семьям погибших или пострадавших от приема бария. Об этом накануне сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению.

Речь идет о пациентах, которые получали медицинские услуги с использованием бария сернокислого в период с 1 августа 2021 года по 25 января 2022. Размер выплаты зависит от степени тяжести причинения вреда здоровью.

При установленном вреде здоровью сумма компенсации составляет 300 тысяч рублей, вне зависимости от степени тяжести. Если пациент получил инвалидность в результате получения медицинской услуги — 500 тысяч рублей. Если пациент скончался, то один из его близких родственников получит 1 млн рублей.

Пострадавший должен иметь заключение эксперта по результатам судебно-медицинской экспертизы, где установлена тяжесть вреда здоровью пациента и сведения о том, что установленный вред здоровью наступил в результате медицинской услуги. Если заявление подает близкий родственник, заключение эксперта должно содержать сведения о том, что смерть наступила в результате полученной медицинской услуги. комитет по здравоохранению Петербурга.

Вместо заключения эксперта также можно предоставить судебный акт о признании пациента пострадавшим в ГКДЦ №1 с установлением тяжести вреда здоровью. Компенсация будет выплачиваться в течение 30 дней с момента получения заявления и документов.

Прием документов идет в рабочие дни с 9 до 18 часов. Требуется предварительная запись по телефону +7 (812) 655-39-47.

Напомним, семь человек скончались после обследования в КДЦ№1 на улице Сикейроса. По версии следствия, медучреждение долгое время использовало для обследования барий, который не включен в государственный реестр лекарственных средств. Задержаны не менее 6 человек, в том числе главный врач.

Фото: ВКонтакте / СПб ГБУЗ "ГКДЦ № 1"