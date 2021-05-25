Фигурантов дела о смерти пациентов из-за бария оставили под стражей до 26 июня

Обвиняемые просили смягчить меру пресечения, в частности, домашний арест.

В понедельник, 21 марта, Октябрьский суд Петербурга продлил арест фигурантам дела о гибели пациентов диагностического центра после процедуры исследования ЖКТ с использованием промышленного бария. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Так, до 26 июня под стражей будут находиться Евгений Попов, Александра Феофанова, Наталья Суровенко и Елена Медведева. Следствие указало на необходимость проведения множества экспертиз и организации допроса более двухсот пациентов.

Отмечается, что обвиняемые просили смягчить меру пресечения, в частности, домашний арест.

Напомним, семь человек скончались после обследования в КДЦ№1 на улице Сикейроса. По версии следствия, медучреждение долгое время использовало для обследования барий, который не включен в государственный реестр лекарственных средств. Задержаны не менее 6 человек. В комздраве выяснили, что барий использовался только в учреждении на Сикейроса.

Фото: Piter.tv

