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Фигурантов дела о смерти пациентов из-за бария оставили под стражей до 26 июня
Сегодня, 21:35
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Фигурантов дела о смерти пациентов из-за бария оставили под стражей до 26 июня

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Обвиняемые просили смягчить меру пресечения, в частности, домашний арест. 

В понедельник, 21 марта, Октябрьский суд Петербурга продлил арест фигурантам дела о гибели пациентов диагностического центра после процедуры исследования ЖКТ с использованием промышленного бария. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города. 

Так, до 26 июня под стражей будут находиться Евгений Попов, Александра Феофанова, Наталья Суровенко и Елена Медведева. Следствие указало на необходимость проведения множества экспертиз и организации допроса более двухсот пациентов. 

Отмечается, что обвиняемые просили смягчить меру пресечения, в частности, домашний арест. 

Напомним, семь человек скончались после обследования в КДЦ№1 на улице Сикейроса. По версии следствия, медучреждение долгое время использовало для обследования барий, который не включен в государственный реестр лекарственных средств. Задержаны не менее 6 человек. В комздраве выяснили, что барий использовался только в учреждении на Сикейроса.

Фото: Piter.tv 
 

Теги: барий, клиника на сикейроса, пациенты
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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