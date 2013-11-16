Стали известны причины закупки бария, которым отравились пациенты медцентра в Петербурге

Технический барий имел "меньший расход по сравнению с аналогами", то есть его хватило бы на больший срок.

Стало известно, почему для процедуры гастроскопии в медицинском центре в Петербурге использовали смертоносный барий. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщила "КП-Петербург", публикуя документ на закупку этого препарата.

Одна из причин – закрытие производства бария на химическом заводе имени Карпова в Татарстане и многолетняя "дружба" с поставщиком "НеваРеактив". Другая – экономия. Технический барий имел "меньший расход по сравнению с аналогами", то есть его хватило бы на больший срок. Получилось ли сэкономить средства, неясно, однако известно, что в годовой план-график заявку на барий не включали, его покупали внепланово, на дополнительное финансирование.

Известно, что закупки у "НеваРеактив" продолжались около десяти лет без аукциона. Гендиректор компании Аркадий Камчатов заявил, что не знал, что реактив предназначен для обследований.

В результате документ подтверждает причастность к смертельным отравлениям главврача, двух его заместителей, медсестры и заведующей отделением лучевой диагностики. При этом неизвестно откуда в сернокислом барии, хоть и техническом, но соответствующем ГОСТу, растворимые ядовитые соли.

Напомним, семь человек скончались после обследования в КДЦ№1 на улице Сикейроса. По версии следствия, медучреждение долгое время использовало для обследования барий, который не включен в государственный реестр лекарственных средств. Задержаны не менее 6 человек. В комздраве выяснили, что барий использовался только в учреждении на Сикейроса.

Ранее мы сообщали, что фигурантов дела о смерти пациентов из-за бария оставили под стражей до 26 июня. Обвиняемые просили смягчить меру пресечения, в частности, домашний арест.

Фото: Piter.tv

