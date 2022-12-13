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За сутки ковидом заразились 608 петербуржцев
Сегодня, 13:35
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За сутки ковидом заразились 608 петербуржцев

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В больницы города госпитализировали 68 человек.

За минувшее воскресенье ковидом заразились 608 петербуржцев. Об этом 16 января рассказали на сайте стопкоронавирус.рф.

В больницы города госпитализировали 68 человек. Выздоровели 373 пациента, еще 7 не смогли побороть болезнь. Отмечается, что заболеваемость ковидом продолжает расти. 

В России за сутки вирус подхватили 4 289 человек. Ещё 363 россиянина попали в стационары. Выздоровели 3 466 человек, скончались — 40 пациентов.

Ранее вирусолог Чумаков поделился своим мнением о штамме COVID-19 "кракен". Специалист заверил, что вариация вируса с угрожающим названием не несёт смертельной опасности.

Фото: Piter.tv
 

Теги: ковид, коронавирус, пациенты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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