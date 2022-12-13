Вирусолог Чумаков поделился своим мнением о штамме COVID-19 "кракен"

Специалист заверил, что вариация вируса с угрожающим названием не несёт смертельной опасности.

Представители Роспотребнадзора подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом COVID-19 "кракен" на территории РФ. Подробности о вариации вируса с угрожающим названием в беседе с телеканалом "360" привёл профессор, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков.

По словам специалиста, пугающее название совсем не говорит в ползу смертельной опасности "кракена". Его, как очередной продукт эволюции "омикрона", можно считать обычной простудой. Несмотря на большую заразность этого штамма, он в каком-то смысле приносит пользу, вытесняя предыдущие штаммы и освобождяя от более тяжелых форм коронавируса.

Также Чумаков отметил, что "кракеном" могут заразиться даже вакцинированные люди.

Существующие вакцины слабо действуют на новые штаммы, однако клеточный иммунитет не позволит вирусу развиться до тяжелой формы. Пётр Чумаков, профессор, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта

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Фото: Piter.TV