Смольный выделил почти 100 млн рублей на бесплатные лекарства от ковида

Медикаменты готовы к выдаче пациентам.

Смольный выделил из резервного фонда еще 98,5 млн рублей на закупку лекарств от ковида. Их получат бесплатно больные, проходящие лечение амбулаторно. Об этом 11 января рассказали в пресс-службе городской администрации.

Для поликлиник уже закупили закуплены противовирусные, противовоспалительные, антикоагулянтные и другие препараты. Медикаменты готовы к выдаче пациентам.

В Петербурге 11 январе зарегистрировали 4 911 заболевших ковидом. Из них 4 249 лечатся на дому.

Ранее Роспотребнадзор рассказал петербуржцам о новом штамме коронавируса "кракен". Отличие данного варианта вируса в том, что скорость его распространения существенно выше, чем у всех предыдущих штаммов. Он не обладает повышенной летальностью и переносится не тяжелее, чем другие. Данный штамм преимущественно поражает уязвимые слои населения: детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

Фото: Piter.tv

